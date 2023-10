Tina fik nok af unges scooterræs: To uger efter bankede de på hendes dør med blomster

De holder til nede ved bænken foran Spar ved Stoholm sydøst for Skive. Unge gutter på scootere. Og for to uger siden fik Tina Pedersen nok af deres larm og kasten med kanonslag.

- Jeg sad på min terrasse og fik en øl med min nabo, og vi kunne næsten ikke snakke sammen på grund af larmen, siger hun. Derfor gik hun småsur over til de unge, og da der blev kastet et kanonslag i hendes retning, blev hun tosset. Det endte med at blive et større optrin, hvor både forældre og politi også dukkede op.

Tina Pedersen fik pænt sagt til de unge, at hun sådan set godt forstod deres behov for at køre scootere. Men bad dem tage hensyn, når de kørte forbi hendes terrasse - og i øvrigt droppe kanonslagene, fordi det går ud over byens hunde. - Når jeg går herfra, så håber jeg, at næste gang vi ses, så siger vi 'hej'.14 dage efter mødte hun dem i dem i Spar og de hilste pænt. headtopics.com

De unge sagde tillykke med fødselsdagen, og hun gik hjem, smed sig på sofaen og ringede til hendes søn.Hun tændte lyset og åbnede hovedøren - stadig med sin søn i røret. - Jeg blev mødt af en hoveddør fyldt med unge mennesker, der begyndte at synge fødselsdagssang, siger Tina Pedersen. - Det var bare det vildeste. Og min søn i telefonen kunne jo også høre det, siger hun.Da hun lukkede døren igen, begyndte hun at græde. Hun er ret ny i byen og var egentlig blevet advaret mod at lægge sig ud med de unge scooterdrenge. Men hendes alternative tilgang til skæld med et glimt i øjet har indtil videre virket.

