Tilbage efter sygdom: Frank Arnesen meldes tæt på nyt job

Frank Arnesen har i de seneste år døjet med sygdom, men nu trækker han efter alt at dømme i arbejdstøjet igen.Landsholdslegenden har ifølge avisen landet en post i bestyrelsen hos storklubben PSV, og nyheden ventes offentliggjort inden længe.

Storklubben skulle i den seneste tid have jagtet et bestyrelsesmedlem med fodboldbaggrund og fået nej fra Guus Hiddink og Boudewijn Zenden, hvorfor valget nu skulle være være faldet på 67-årige Arnesen.Og danske Arnesen har en stærk fodboldbaggrund, må det siges.

Foruden en stor karriere som aktiv, så har danskeren over de seneste mange år haft ledende roller i klubber som Tottenham, Chelsea, Hamburger SV og senest Feyenoord, som han i 2022 forlod på grund af sygdom i knæet. headtopics.com

Han har dog aldrig lagt skjul på, at han ikke var færdig med fodbolden, og han har tidligere nævnt for B.T., at en konsulentrolle var attraktiv. »Jeg kunne godt tænke mig at lave noget igen, men om jeg vil være fuldtid, det ved jeg ikke. Det er ikke mit førstevalg, det er mere at være konsulent for klubber eventuelt,«Og nu ligner det så, at han skal være med til at træffe de store beslutninger i PSV, som han både spillede for som aktiv og som han også har været både assistenttræner, sportsdirektør og bestyrelsesmedlem for.B.T.

