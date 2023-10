Tilbage efter kysseskandale: I dag nød jeg fodbold igen

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Kapitlerne i 'kysseskandalen' efter Spaniens VM-triumf har føltes som uendelige.

Fredag kom der dog et vigtigt et af slagsen, da 'offeret' til kysset, Jenni Hermoso, var tilbage i den spanske landsholdstrøje for første gang siden slutrunden. Det var endda hende, der scorede det afgørende mål i spaniernes 1-0-sejr over Italien, og både målet og returen til landsholdet nød hun. headtopics.com

- Der er ingen bedre følelse end at møde ind på landsholdet, have det godt igen og score det afgørende mål, siger hun ifølge- Nogle gange giver livet dig små gaver, og i dag tænkte jeg på de mange mennesker, der har været bag mig igennem det hele. Jeg er glad igen, og takket være dem har jeg i dag nydt fodbold igen.

Det kys medførte en vanvittig shitstorm for Rubiales, der til sidst ikke havde noget andet valg end at trække sig fra posten som præsident. Sidst, det spanske landshold var samlet, var hun ikke med. Men det er hun kommet denne gang - og på første optræden tilbage for landsholdet gik det altså så godt, som det kunne have gjort. headtopics.com

Stoppede efter 22 år på DR: Nu vender velkendt ansigt tilbage på skærmenNår 'DR's store juleshow' ruller over skærmen bliver det med et velkendt ansigt som vært. Læs mere ⮕

Skorsten væltet og brudt i brand: Beredskabet trækker sig tilbage af hensyn til sikkerhedenKlik og læs mere Læs mere ⮕

Danmarks fodboldherrer tager et enkelt skridt tilbage på verdensranglisten | Seneste sportDanmarks fodboldherrer er med fire sejre i træk godt på vej til EM i fodbold. Læs mere ⮕

Undrer sig over sygeplejerske uden job: - Hvis vi skubber dem ud, kommer de ikke tilbageLæs mere her Læs mere ⮕

Børsen JobDanske aktier er nu sparket et år tilbage: Disse aktier står til større kursklø Læs mere ⮕

Børsen JobDanske aktier er nu sparket et år tilbage: Disse aktier står til større kursklø Læs mere ⮕