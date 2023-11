TikTok og The Guardian kæmper mod deling af Osama Bin Laden-brev på TikTok

Både TikTok og The Guardian er gået til kamp mod delingen af et over 20 år gammelt Osama Bin Laden -brev, som i stor stil har cirkuleret på det sociale medie TikTok. Brevet er fra 2002, hedder 'Letter to America' og er skrevet af den tidligere Al-Qaeda-leder. I det retfærdiggør Osama bin Laden for angrebet på USA den 11. september 2001 .

Det er under krigen mellem Israel og Hamas , at det over to årtier gamle brev er begyndt at cirkulere, og torsdag eftermiddag havde videoer med hashtagget #lettertoamerica over ti millioner visninger til sammen. Særligt er det en offentliggørelse fra The Guardian med det fulde brev - og uden kontekst - der er blevet delt bredt, og som har fået det britiske medie til at fjerne brevet fra deres hjemmeside. I sin tid blev det lagt ud den 24. november 200





