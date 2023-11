TikTok-bruger afslører vanvittigt trick: Sig dette ord for at se bedre ud på billeder

Men man smiler med mere end bare munden, og der findes faktisk andre ord, man kan sige for at opnå en lignende, måske endda bedre effekt, skriverOg ifølge TikTok-brugeren RF - bedre kendt som @rjthemagician - skal man blot sige ordet 'yeah', mens man kigger ind i kameraet.

Han forklarer i en TikTok-video, at tricket faktisk stammer fra Oprah Winfrey og i forbindelse med hans video, viser han et billede af sig selv fra da han sagde cheese og sammenligner det med et nyere billede, hvor han sagde yeah."Forskellen er et meget mere naturligt ansigt. Du behøver ikke at være konventionelt attraktiv eller have lige tænder for at have et flot smil, lad dig ikke narre af dem. Dit smil er bare en forlængelse af dig.

Ifølge Nicholas Epley, professor i adfærdsvidenskab ved University of Chicago Booth School of Business, er man mest vant til at se sig selv i spejlet - en 'omvendt' version af dit ansigt.

