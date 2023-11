TikTok åbner sit første kontor i Danmark

TikTok er ejet af det kinesiske selskab Bytedance, der er mistænkt for at videregive oplysninger til styret i Beijing. (Arkivfoto).Det sociale medie TikTok åbner for første gang kontor i København. Det oplyser selskabet bag i en pressemeddelelse.

Hver måned er der 1,3 millioner danske brugere af platformen, hvor man kan se korte mobilvideoer om alverdens ting. TikToks danske tilstedeværelse skal, ifølge folkene bag, være med til at imødekomme den danske interesse og er et strategisk skridt.

Det siger Liv Sandberg, chef for global business solutions for TikTok i Norden og Centraleuropa, i pressemeddelelsen. - Vi ønsker at styrke vores lokale tilstedeværelse i det danske marked, og derfor er vi rigtig glade for, at vi nu kan slå dørene op til vores helt eget kontor, siger hun. headtopics.com

I februar frarådede Center for Cybersikkerhed, at ansatte i staten havde TikTok-appen installeret på tjenstlige enheder. Det fik en række virksomheder til at følge med. TikTok er ejet af det kinesiske selskab Bytedance, der er mistænkt for at videregive oplysninger til styret i Beijing.

Selskabet oplyser i pressemeddelelsen, at det i sidste måned indgik et samarbejde med den europæiske sikkerhedsvirksomhed NCC Group, der fremover skal håndtere og opbevare danskernes brugerdata. På kontoret i København vil omkring ti medarbejdere blive ansat ifølge Børsen. Deres arbejde er e-commerce og kommunikation samt kontakt med annoncører.

