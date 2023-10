Tidligere United-spiller åbner op om misbrug: 'Tog 12-14 sovepiller om dagen'

Et anfald blev sidste år en øjenåbner for den tidligere United-spiller Darron Gibson i kampen mod sit misbrug af sovepiller.Den tidligere Manchester United-spiller Darron Gibson har båret på en hemmelighed længe. En hemmelighed, han sidste år blev tvunget til at se i øjnene.om, hvordan han blev så afhængig af sovemedicin, at han i dag ikke er i tvivl om, at det kunne have kostet ham livet, hvis han var fortsat.

»Jeg tror ikke engang, at jeg fungerede på det tidspunkt. Når jeg ser tilbage på billederne, var jeg grå, og hvis jeg var fortsat, ville jeg være død. Jeg tog 12 til 14 sovetabletter om natten,« siger han ifølge Manchester Evening News.I sin aktive karriere var Darron Gibson forbi Manchester United, Everton, Sunderland og Wigan, inden han i 2021 annoncerede sit karrierestop efter et år i klubben Salford.

Gibsons kamp med sovepillerne begyndte først for alvor, da han havde lagt støvlerne på hylden, skriver medierne. Men i oktober sidste år skete der noget som ændrede alt. I sin stue var Darron Gibson faldet om som følge af et anfald, der krævede at han blev indlagt på hospitalet, fortæller han i interviewet ifølge The Sun. headtopics.com

»Jeg blev hastet på hospitalet, og jeg nævnte ikke nogen sovetabletter for nogen. Danielle (hans kone, red.) vidste, at jeg tog dem, men hun anede ikke i hvilket omfang. Jeg var god til at skjule det,« siger han ifølge The Sun.»Jeg var også et skidt sted mentalt. Jeg besluttede mig for at tage på en afvænningsklinik, der også fokuserer på mentalt helbred.

Darron Gibson fortæller i interviewet med The 42, at han i foråret endelig fik modet til at fortælle sin familie og venner om sin afhængighed.

