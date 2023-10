Tidligere Tour-vinder: Pogacar er bedst

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Bedre kendt som

Alle var ikke enige i dommen. Mange så hellere Mathieu van der Poel eller Tadej Pogacar som værdige pristagere, men det blev altså den danske Tour-vinder og Vuelta-toer, som nappede titlen foran forhåndsfavoritterne.En af de mange, der har en stjerne i Pogacar og ser ham som verdens bedste, er den walisiske Ineos-kaptajn og Tour-vinder fra 2018, Geraint Thomas. headtopics.com

Forhåndsfavoritterne til Velo d'or var egentlig Mathieu van der Poel (mf.) og Tadej Pogacar (th.), men Vingegaard triumferede over de to kompetente herrer. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix38-årige Geraint Thomas er godt klar over, at han ikke har lang tid tilbage på toppen. Han er på vej ud, mens fremtidens mænd allerede nu dominere cykelscenen.

Af generation Nibali, Quintana, Thomas og Froome. Er det kun de to sidste, der er tilbage. Thomas er nok den eneste af dem, der har en chance for at præge et klassement, selvom det er Froome, der har flest Grand Tour-sejre på samvittigheden. headtopics.com

Chris Froome vandt syv af slagsen. men Thomas ser stadig, at Pogacar er fra en anden planet end sin tidligere æradefinerende holdkammerat, Vingegaard og Remco Evenepoel.

Læs mere:

EkstraBladet »

Pogacar smiler over Tour-ruten: Afslutningen lover godtDen hårde afslutning på Touren i 2024 foregår på de veje, hvor Tadej Pogacar træner det meste af året. Læs mere ⮕

Medie: Tidligere Liverpool-stjerne i slagsmål med trænerLæs mere her Læs mere ⮕

Tidligere tv-vært tørlagt: Har ikke haft sex i et årLæs mere her Læs mere ⮕

Tidligere HA-præsident dømt: Placerede pistol under rivals campingvognEn tidligere Hells Angels-præsident er blevet dømt for at have været i besiddelse af en pistol, som han placerede under en anden rockers campingvogn. Læs mere ⮕

Tidligere dansk IOC-medlem er død 100 år gammel | NyhederDen tidligere idrætspolitiker Niels Holst-Sørensen er tirsdag sovet stille ind. Han blev 100 år gammel. Læs mere ⮕

Tidligere formand for Danmarks Olympiske Komité Niels Holst-Sørensen er dødLæs mere her Læs mere ⮕