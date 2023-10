Tidligere slave af ERP: Nu ligger beslutningerne hos folk i produktionen

Montør Anders Rosenbeck er en ud af tre nye produktionskoordinatorer med ansvar for den daglige planlægning. Illustration: Svanehøj.En rekordstor ordretilgang på mere end 740 mio. kr. i 2021 førte til et væsentligt øget aktivitetsniveau i 2022, hvor omsætningen allerede i september var større end nogensinde før på et helt år.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.

Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.

Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i Warszawa

Læs mere:

ingdk »

Tidligere dansk IOC-medlem er død 100 år gammel | NyhederDen tidligere idrætspolitiker Niels Holst-Sørensen er tirsdag sovet stille ind. Han blev 100 år gammel. Læs mere ⮕

Tidligere formand for Danmarks Olympiske Komité Niels Holst-Sørensen er dødLæs mere her Læs mere ⮕

Tidligere tv-vært tørlagt: Har ikke haft sex i et årLæs mere her Læs mere ⮕

Tidligere HA-præsident dømt: Placerede pistol under rivals campingvognEn tidligere Hells Angels-præsident er blevet dømt for at have været i besiddelse af en pistol, som han placerede under en anden rockers campingvogn. Læs mere ⮕

Tidligere kinesisk premierminister død: Blev 68 årEngang så han ud til at blive den næste store leder i Kina. Nu er han død af et pludseligt hjerteanfald. Læs mere ⮕

Tidligere Tour-vinder: Pogacar er bedstLæs mere her Læs mere ⮕