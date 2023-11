Tidligere PET-ansat efter droppet sag: Jeg er meget lettet

Jeg er meget lettet og har heldigvis gennem hele forløbet haft god støtte fra min familie og min nuværende advokat.Den 63-årige mand var en af de fire personer, som blev anholdt ved en større aktion den 8. december 2021.

Han blev dagen efter anholdelsen fremstillet i grundlovsforhør, men han blev ikke varetægtsfængslet. Han har været sigtet siden. Ifølge Jesper nægter han sig i begyndelsen skyldig i sigtelserne mod ham, selvom han erkender de faktiske forhold – nemlig, at han har talt med journalister.

Han vælger efterfølgende at køre sagen som en tilståelsessag, men trækker siden sin tilståelse tilbage.Tidligere PET-ansat står frem for første gang: 'Jeg taler ikke med journalister for at fortælle dem en spændende historie'Den 63-årige Jesper er af DR, Berlingske og Politiken blevet identificeret som Ahmed Samsams kildefører. Altså en af de personer, som Samsam afleverede sine oplysninger til.

Terrordømte Samsam blev i 2018 i Spanien idømt otte års fængsel for at have været en del af frontløbergrupper til Islamisk Stat i Syrien. Ifølge DR’s oplysninger og Samsam selv arbejdede han som agent for først PET, Politiets Efterretningstjeneste, og senere FE, Forsvarets Efterretningstjeneste, på rejser til Syrien.Selv vil Jesper hverken be- eller afkræfte, om han var kildefører for Samsam – eller om han arbejdede i den særlige afdeling i PET, som håndterer tjenestens kilder.

