Tidligere chef for Rejseholdet: Det sker der, når Politiet skyder

Det er meget sjældent, at det ender som i går, hvor Politiet skød og dræbte en 32-årig mand i Holstebro.

En episode, som nu bliver håndteret af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, og derfor kan Midt- og Vestjyllands Politi ikke på nuværende tidspunkt fortælle nærmere om, hvad der præcist skete lørdag sidst på eftermiddagen.Alligevel kan vi godt blive lidt klogere på, hvad der er foregået.

- Jeg kan kun tale ud fra min erfaring fra tidligere sager og jeg kender den her situation. Det, man generelt kan sige, er, at det at skyde ligger så højt på magtbarometeret, at inden man kommer dertil, er alle mulige andre ting taget i brug, fortæller han.- Vi er oppe i det helt ultimative, det er nærmest printet ind fra fødslen og i hvert fald fra første dag på politiskolen. Derfor er der også strenge krav, inden du må trække pistolen. headtopics.com

En opgave, som tidligere lå hos Rejseholdet. Derfor har Bent Isager-Nielsen også været med til at vurdere episoder som denne. - Når folk siger; burde betjenten ikke have gjort noget andet? Så skal vi huske, at det her er et øjebliks vurdering. I situationen gør man alt for at skyde varselsskud først og så vidt det er muligt, skal man sigte efter arme og ben. Men uanset hvor trænet man er, og der er meget træning, så er det noget andet i virkelighedens verden, forklarer Bent Isager-Nielsen.

Han påpeger, at Politiet har handlepligt, og at det også kan have en fatal udgang, hvis Politiet ikke tager affære i tide.

