Tidligere anklager om Emilie Meng-drab: - Jeg græd og græd

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Jeanette Wincentz Andersen skålede først i champagne med sin mand, og så græd hun, da politiinspektør Kim Kliver på et pressemøde fortalte, at de havde sigtet en 32-årig mand for drabet på Emilie Meng.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Tidligere PET-ansat efter droppet sag: Jeg er meget lettetDen 63-årige tidligere PET-ansatte Jesper har været sigtet for brud på tavshedspligt under særligt skærpende omstændigheder.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

TV2NORD: Tidligere håndbolddirektør dømt for bedrageri: - Jeg gjorde det af kærlighed til klubbenKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Tidligere assistent taler ud: 'Jeg elsker dig, Matty'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Justitsministeren vil udvide undersøgelseskommission og foreslår lovændringerSagerne mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort-Frederiksen og tidligere FE-chef Lars Findsen droppes.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: DR-korrespondenter efter droppede sager: Regeringen og anklagemyndigheden har lidt kæmpe nederlagAnklagemyndigheden dropper sager mod tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, tidligere FE-chef Lars Findsen og tidligere PET-ansat.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Forslag om at sløjfe medaljer og ranglister deler tidligere topidrætsfolk: 'Børn vil gerne konkurrere'Danmarks Idrætsforbund mener ikke, at børn under 13 år skal sættes på ranglister og vinde medaljer. Men hvad mener tidligere elitesportsfolk?

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕