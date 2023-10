Thorning vil jagte Troels Lund til sin død: 'De rygter skader os stadig'

Det kan godt være, at vicestatsminister Troels Lund Poulsen (V) er ved at være lidt træt af Helle Thorning-Schmidt og den gamle skattesag, somMen han skal ikke regne med fred fra den tidligere statsminister lige foreløbig. For Helle Thorning-Schmidt vil jagte en undskyldning så længe, hun lever. Det fortæller hun til B.T.

Sådan lyder det fra Helle Thorning-Schmidt, der altså ikke har tænkt sig at opgive, selvom Troels Lund Poulsen, der er kandidat til formandsposten i Venstre, indtil videre nægter at tale om den betændte sag, da han henviser til, at 'den er afsluttet for hans vedkommende.'»Så længe, jeg lever, så der er jo tid endnu. Ligesom jeg håber, at sandheden en dag kommer frem, om hvem der egentlig lækkede de strengt fortrolige papirer til B.T.

Thorning benyttede lejligheden til at genopfriske balladen om sin skattesag fra 2011, herunder om hvem der dengang havde lækket hendes fortrolige skattepapirer til B.T., og hvilken rolle Lund Poulsen som skatteminister havde i sagen. Det fik hende blandt andet til at kalde den nye vicestatsminister for en uhæderlig person. headtopics.com

De rygter forfølger stadig Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, der i dag er politiker i Storbritannien:»Det er jo rygter, der, når de en gang har været ude, er på de sociale medier for evigt. Det er noget, som kommer op på min mands sociale medier, når nogen gerne vil sige noget negativt om ham - ligesom skattesagen i øvrigt stadig kommer op, når folk gerne vil sige noget negativt om ham.

Hvad er dit hovedformål med det her – at få en undskyldning eller at drage tvivl om Troels Lund Poulsens hæderlighed?»Begge dele kan man sige. Dels vil jeg gerne have den undskyldning, for han har brudt sin tavshedspligt og spredt falske rygter om os, som faktisk den dag i dag skader os, da min mand er en offentlig person i Storbritannien« headtopics.com

