Thisted FC jagter erfaring og marginaler i 2. division

Sæsonen har efterhånden udviklet sig til noget af en rutschebanetur for Thisted FC i fodboldens 2. division. Efter en dårlig start på sæsonen med en fattig pointhøst fik thyboerne en opblomstring, der toppede, da de tog en flot skalp på udebane mod FC Roskilde.

I de efterfølgende to kampe har rutschebanen så fået endnu et sving. I sidste uge tabte Thisted FC på hjemmebane mod HIK, og lørdag tabte thyboerne så med 0-1 samme sted mod AB efter en kamp, hvor thyboerne ellers havde adskillige chancer og blev afvist af træværket to gange.- Vi har hentet en del nye spillere, og det tager tid at få dem ind på holdet. Vi har også en del unge spillere, og det kan godt gå lidt op og ned.

Selvom det altså ikke er blevet til point i de sidste to kampe, ser Daniel Kristensen stadig en positiv udvikling i præstationerne fra sit hold. - Holdet vokser fra kamp til kamp, og de to seneste kunne sagtens have tippet vores vej. Jeg har aldrig været så skuffet som efter kampen mod AB, for vi var rigtig gode og skabte gode chancer. headtopics.com

- Jeg hæfter mig ved, at vi har leveret nogle rigtig gode præstationer, og så skal sejrene nok komme. Heldigvis ligger det heller ikke fjernt for os at vinde en fodboldkamp, siger Daniel Kristensen.Efter nederlagene på hjemmebane mod HIK og AB er Thisted FC gået fra kunne skimte en plads i top-6 til nu at være fire point efter AB på sjettepladsen. Ifølge Daniel Kristensen handler det for nuværende om at kigge nedad i tabellen.

- Rækken er ekstremt jævnbyrdig, og det er de små marginaler, der afgør det. Lige nu skal vi kigge nedad, og spillerne er også bevidste om, at det handler om at sikre overlevelse, hvilket jeg også har en stor tro på, at vi kan løse, siger Daniel Kristensen. headtopics.com

