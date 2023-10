Tesla stikker af: Runder vild milepæl

Det er ikke kun i Danmark, at Model Y er blevet en storsællert. Bilen er også verdens mest solgte model i verden i år indtil videre. (Arkivfoto). Foto: Brandon Bell/Ritzau ScanpixTeslas Model Y er rasende populær i Danmark. Så populær, at den allerede på nuværende tidspunkt har slået rekorden for flest nyregistrerede biler på et år i nyere tid.

Det skriver Børsen onsdag på baggrund af tal fra bilstatistik.dk, der strækker sig tilbage til årtusindeskiftet. De viser, at der indtil videre er solgt mere end 13.000 fabriksnye Tesla Model Y hos de danske bilforhandlere i 2023.

Dermed er den hidtidige rekord for perioden, hvor bilstatistik.dk har opgjort salgstal, fra 2013 allerede overgået. Dengang blev der solgt 12.940 VW Up!.En del af forklaringen på de flotte salgstal er formentlig, at Tesla tidligere på året valgte at sætte flere af sine modeller ned i pris.Ifølge Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM, er det svært at komme uden om Model Y, hvis budgettet rækker til de omkring 380. headtopics.com

- Folk så tidligere Tesla som et luksusmærke, men fordi de er blevet så meget billigere, er det faktisk gået hen og blevet en folkebil, siger han til Børsen.Det viser tal fra brancheorganisationen De Danske Bilimportører.

I tredje kvartal var over hver tredje registrerede bil i Danmark en elbil - nærmere bestemt 37 procent.Og ved den seneste opgørelse i starten af oktober var der kommet knap 41.000 nye elbiler ud på de danske veje i år. headtopics.com

En nylig opgørelse af indregistreringstal fra De Danske Bilimportører, som Børsen har foretaget, viser, at der på bare ti år er sket en større forskydning på det danske marked for nye biler. Mærker som Ford, Citroën og Renault står ikke længere så stærkt, som de har gjort. De har i stedet måttet se mærker som Tesla og Hyundai tage markedsandele.

EkstraBladet »

