'Tesla-bingo': Det bliver en fest

om de 13.000 fabriksnye Tesla Model Y danske bilforhandlere foreløbig har solgt i 2023. Et tal, der overgår den hidtidige rekord for perioden. Den stod VW Up for med 12.940 stks i 2013. Og Danmarks Statistik kunne onsdag oplyse, at der i perioden fra januar til og med august blev solgt så mange elbiler, at der nu samlet set ruller 160.000 batteri-biler rundt i Danmark. headtopics.com

- 1. januar 2015 var der 2900 elbiler i Danmark - tre et halvt år senere var tallet fordoblet til 6100.- I august 2023 var den samlede bestand af elbiler kommet op på 160.000, svarende til seks pct. af den samlede bestand af personbiler, skriver Danmarks Statistik. Ud af de ca. 160.000 elbiler står familierne for 84 pct., mens resten er købt eller leaset af erhvervsdrivende.- Så kan vi almindelige danskere ... komme med i elbils-festen ...

- Priserne vil rasle ned med det store udbud af biler. Jubiiii, skriver Max H. i en anden kommentar, men hvad siger du?

