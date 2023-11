Ten Hag nægtede at tale om det: 'Jeg har ingen kommentarer til det'

Hov, giv os lov at vise videoenSe ten Hags reaktion på Højlunds straffespark.Det var, hvad Manchester Uniteds manager Erik ten Hag havde at sige om den dom, danske Rasmus Højlund var 'skyld' i i første halvleg søndag aften.

Her tabte Manchester United med 0-3 til Manchester City på Old Trafford, og det var netop det dømte straffespark, der satte gæsterne i gang. Men Erik ten Hag ønskede ikke at sætte flere ord på netop den situation, da han efter kampen talte med Sky Sports.Foto: Molly Darlington/Reuters/Ritzau ScanpixHerefter forsøgte reporteren at spørge til, om det var Rasmus Højlunds fejl, eller om straffesparket var for tyndt.Det var Erling Haaland, der tog sig af straffesparket, og det gjorde han i sikker stil.

Manchester United ligger i skrivende stund nummer otte i Premier League, mens Manchester City ligger nummer tre efter Arsenal og Tottenham.

