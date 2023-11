Teenager risikerer 30 år i fængsel: Lærer tog hans Nintendo Switch fra ham

Brendan Depa tilstod sig skyldig efter skræmmende optagelser dukkede op af ham, hvor han voldsomt slog Joan Naydich, en lærer på Matanzas High School, bevidstløs i februar. Den forstyrrende video viser Depa, dengang 17, kaste Naydich til jorden før han tramper på hendes bagside, mens hun lå med ansigtet nedad, efter spillekonsollen blev taget fra ham.Italiensk region vil betale dig over 220.000 kroner for at flytte dertilDerefter fortsatte han med at slå hende i ryggen, før flere tilskuere løb over og trak Depa væk fra læreren.

Mediet siger dog, at han vil blive retsforfulgt som voksen, efter han blev 18 mens han var i varetægt. Han er blevet anklaget for en forbrydelse af første grad for grov vold. Daily Mail siger, at den maksimale straf for anklagen er op til 30 år, men den mindst anbefalede fængselsstraf er lige under tre år.

Depa, der er 6 fod 6 tommer høj, svarede 'No contest' da han blev spurgt, hvordan han vil forholde sig til anklagen. Retssagerne i det nye år vil omfatte vidneudsagn for både anklagemyndigheden og forsvaret.

Nayditch har dog ingen interesse i at mildne de straffe Depa måtte stå over for. Det er også blevet rapporteret, at Depa truede med at dræbe den gymnasiale lærer under sin anholdelse. En GoFundMe-side blev oprettet efter hændelsen for at støtte Naydich.

"Jeg håber, at bevidstheden om denne hændelse, der bliver spredt vidt og bredt, vil forhindre andre i nogensinde at skulle håndtere det traume, den fysiske heling og forstyrrelsen af hverdagslivet, som dette har forårsaget," sagde hun i beskrivelsen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TVMIDTVEST: Live fra retten: Omstridte brødre fra Viegård-ballade risikerer fængsel for mishandling af dyrLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Mand dømt for at smugle 600 kilo hash til Danmark - får tre års fængsel | NyhederEn 37-årig mand fra Thisted er idømt tre års fængsel for at indsmugle i alt 600 kilo hash fra Tyskland til Danmark mellem oktober 2022 til februar i år.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Minut-for-minut: Omstridte brødre fra Viegård-ballade risikerer fængsel for mishandling af dyrLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

NORDJYSKEDK: Nordjyde var med til at indsmugle stor mængde hash37-årig fra Thisted har fået tre års fængsel for sin medvirken i større smuglersag

Kilde: nordjyskedk | Læs mere ⮕

DRNYHEDER: Overblik: Fem sigtet i sager om læk af hemmeligheder - nu er alle sager droppetI knap to år har fem sager om lækage fra efterretningstjenesterne været undervejs.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕