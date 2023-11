Techgigant kræver voldsomt beløb for ikke at spore dig

Abonnementsløsningen er din eneste måde at undgå, at din digitale aktivitet bliver brugt af Meta til at målrette reklamer specifikt til dig. Foto: Michael Dwyer

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Derfor er det heller ikke overraskende, at Mark Zuckerbergs Meta, der er moderselskabet bag både Instagram og Facebook, nu løfter sløret for, at man fra 1. november kan betale sig fra at se reklamer på de sociale medier.Schweitz.

’Ligesom andre virksomheder vil vi fortsætte med at at advokere for et annonceunderstøttet internet, selv med vores nye abonnementstilbud i EU, EØS og Schweiz, skriver de og fortsætter: ’Men vi respekterer ånden i og formålet med disse europæiske forordninger, der er under udvikling, og er forpligtet til at overholde dem.’Forslaget om månedlig betaling er ifølge avisen et forsøg fra Metas side på at styre uden om EU-regler, som begrænser selskabets mulighed for at tilpasse annoncer til den enkelte bruger uden først at få brugerens samtykke.

Helt konkret er det din eneste måde at undgå, at din digitale aktivitet bliver brugt af Meta til at målrette reklamer specifikt til dig.

