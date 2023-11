Teaterdemokrati: En gradvis demontering af demokratiet i Danmark

Siden halvfjerdserne er der sket en gradvis demontering af demokratiet, forstået som borgernes inddragelse og mulighed for medbestemmelse i de beslutninger der tages om vores samfund. Forfatteren Albert Hytteballe Petersen udgav i 2021 bogen “Teaterdemokrati” på Det Poetiske Bureaus Forlag, som vi her bringer to uddrag fra, kapitel syv og kapitel ni. Bogen er forfatterens første politiske bog, og den sammenfatter hans samfundssyn – det er de 90 procent han tror på

. Håbet ser han hos de umyndiggjorte, ikke i vores magthavere og teknokratiet. I Forordet skriver Albert Hytteballe Petersen om bogens tilblivelse: “En af de ting, der satte mig i gang med denne bog, var et besøg i den gamle købstad Korsør. Siden vikingetiden et vigtigt overfartssted til Fyn (for nogle år siden var der færgefart til Langeland), men Storebæltsbroen er bygget. Og under den sidste kommunalreform blev Korsør nedlagt som selvstændig by. Efter at have spadseret rundt i byen en hel dag var mit indtryk meget deprimerende…. Selve Korsør by havde, på trods af propaganda for sammenlægningens lyksaligheder, klart stemt nej til sammenlægningen, men en enkelt mindre by i omegnen havde stemt for, så der blev et lille flertal for at nedlægge en by, som ikke ville nedlægges…. Det samme er sket i en masse andre kommuner i Danmar

