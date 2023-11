Taylor Swift-fans raser over musiktjenester: 'I svigtede os!'

Taylor Swifts fans er frustrerede over, at de ikke kunne høre popstjernens genindspillede album på klokkeslættet.Natten til fredag sad rigtig mange såkaldte swifties (Taylor Swift-fans, red.) klar til at høre popstjernens længe ventede genindspillede version af hendes album '1989'.

Men på grund af tekniske problemer hos musiktjenesterne Apple Music og Spotify blev forventningens glæde hurtigt erstattet af ren raseri, da klokkeslættet slog midnat.»Skriger! Apple Music har svigtet ved ikke at lade os høre '1989 Taylors Version' til midnat,« skriver en skuffet fan på det sociale medie X.

»Venner. Jeg er 34 år og har holdt mig vågen til midnat på en arbejdsdag. Please lad mig nu bare lytte til 1989,« skriver en anden.Et album, der med store hits som 'Shake it Off', 'Blank Space' og 'Bad Blood' både blev sangerindens hidtil mest solgte album og hyldet med en Grammy-pris, da det udkom i sin oprindelige version i 2014. headtopics.com

»Jeg blev født i 1989, genopfundet for første gang i 2014, og en del af mig krævede jeg tilbage i 2023 med min genudgivelse af dette album, som jeg elsker så højt,« skriver hun blandt andet.Om de bliver sunget på Taylor Swifts nuværende 'The Eras Tour', der indtil videre har meldt totalt udsolgt alle steder, er endnu uklart.

