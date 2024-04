Tanker om xv-angrebet og distributionskæden

Det er altid en god ide at "sove på det" men der går lige et par timer inden jeg får den mulighed, så her er mine tanker her og nu. For det første, xv-angrebet gik igennem alle de filtre der burde have fanget det. Den eneste grund til at vi opdagede det, var at en eller anden, ligesom Cliff Stoll, undrede sig over nogle ligegyldige decimaler som alle andre bare ignorerede. Helhedsorienteret Storage Platform Engineer med fokus på automatisering.

For 15 år siden skrev han et stykke software som idag bruges til at komprimere stort set alle binære software pakker i hele FOSS systemets distributionskæde, den distributionskæde som alle fra NSA, IBM og Statens IT til min fætter drager fordel af når de opdaterer deres computeres softwar

Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:



version2dk / 🏆 12. in DK

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Det er forfærdeligt, det der er sket i UlstrupLæs mere her

Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Kommunikationsekspert om Kate-gate: ‘Det var det rigtige for familienKommunikationsekspert om Kate-gate: ‘Det var det rigtige for familien - men ikke for kongehuset’

Kilde: btdk - 🏆 10. / 63 Læs mere »

Langtfra alle danskere tænker over det i påsken - men det kan være livsfarligt for din hundLangtfra alle danskere tænker over det i påsken.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Det tog sin tid: Nu er det allemandsejeLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »

Lille pige tror det regner: Da hun opdager hvad det er, begynder hun at skrigeEn video på TikTok viser en lille pige, som af en utrolig ulækker årsag tror, at det regner.

Kilde: DagensDk - 🏆 9. / 63 Læs mere »

Bettina Palle holder døren på klem: - Det skal være det rigtigeLæs mere her

Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »