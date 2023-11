Tangerer vild Ronaldo-rekord

Jude Bellingham blev den store helt for Real Madrid i lørdagens El Clasico. Med to mål sørgede englænderen for at sikre Real Madrid sejren. Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

Jude Bellingham har indledt karrieren i Real Madrid med masser af mål. 13 mål i 13 kampe er det indtil videre blevet til.

Kun Cristiano Ronaldo og Alfredo Di Stéfano har leveret lige så mange mål i deres 13 første kampe for Real Madrid. Ronaldo sluttede Real Madrid-æraen med 450 mål, mens Di Stefano nåede at score 308 mål. headtopics.com

Real Madrid var bagud 0-1, da Bellingham i anden halvleg vendte det hele på hovedet. Det sidste og afgørende mål satte han ind i tillægstiden.Bellingham er topscorer i den bedste spanske fodboldrække med ti mål i ti kampe. I Champions League er det blevet til tre mål i tre kampe.

- Bellingham kan nemt nå op på 20 eller 25 mål i denne sæson, siger Ancelotti ifølge Reuters, men dæmper samtidig forventningerne til den unge engelske landsholdsspiller.

