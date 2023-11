Talte åbent om det: Brugte en formue på at blive ædru

Et årelangt misbrug af alkohol og stoffer har kostet Matthew Perry dyrt. Sundhedsmæssigt, men også helt bogstaveligt i kroner og ører.

Over årene brugte skuespilleren ikke mindre end ni millioner dollar – eller næsten 64 millioner danske kroner – på at blive sin afhængighed kvit. Det skriverSådan sagde Matthew Perry selv i 2022 til The New York Times i forbindelse med udgivelsen af sin bog 'Friends. Lovers and The Big Terrible Thing'.

Det svarer til omkring 200.000 kroner, men da tv-succesen var på sit højeste, havde alle seks i sæson ni forhandlet sig til en løn på en million dollar – 7 millioner kroner – per afsnit., hvordan han, da han i 'Venner' blev gift med Monica, var indlagt til afvænning. Hver morgen blev han fulgt til studierne af en behandler, der også hentede ham efter optagelserne hver aftenen. headtopics.com

Da han sidste år udgav sin bog, fortalte den dengang 53-årige skuespiller, at han havde været ædru i 18 måneder.

