Taler ud om kæmpe skuffelse: 'Værste sekunder af mit liv'

Her blev drømmen om OL i Tokyo slukket fuldstændig. 26-26-resultat mod Serbien ved VM-slutrunden i Japan betød, at danskerne ikke kunne komme til OL-kvalifikation.

I en ny dokumentarserie af DanskHåndbold, der skildrer årene under Jesper Jensen, fortæller spillere og daværende landstræner Klavs Bruun Jørgensen om den kæmpe skuffelse.»Det sidder stadigvæk i mig, vil jeg sige.«

»Det er nok de værste 5-10 sekunder, jeg har haft i mit liv. Det ærger mig stadigvæk, og den følelse ønsker jeg ikke for nogen. Altså, det var virkelig ubehag af en helt anden verden,« lyder det ærligt fra Klavs Bruun Jørgensen i det første afsnit. headtopics.com

Nedturen betød, at Jørgensen efter knap fem år i spidsen for landsholdet stoppede som landstræner. Det blev meldt ud i januar 2020 - men hvis det havde stået til Jørgensen selv, var det sket før. »Jeg tror faktisk, at jeg allerede efter kampen var klar til at gå ud og sige op. Og hvis Morten Henriksen (sportschef i forbundet, red.) ikke havde sagt til mig, at nu skulle jeg lige vente og trække vejret, så havde jeg nok gjort det,« siger han.

I stedet blev de enige om at stoppe samarbejdet i fællesskab efter et evalueringsmøde. Siden blev Team Esbjerg-træner Jesper Jensen ansat med stor succes.

