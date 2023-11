Taler ud om forholdet: - Anderledes end at date andre fyre

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Der er ikke tid til meget sofahygge, når ens kæreste hedder Holger Rune.

Det er sparsomt, hvor mange dage i løbet af et år som den danske tenniskomet bruger i hjemstavnen Monaco, hvor kæresten, Caroline Donzella, også bor.Abonnementet fortsætter herefter til 79 kr./md.119 kr.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: Kærligheden blomstrer: - Anderledes end at date andre fyreCaroline Donzella og Holger Rune har fundet melodien, selvom det kan være en krævende livsstil at være forelsket i en af verdens bedste tennisspillere|/

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BTDK: Nu taler Matthew Perrys eks: 'Jeg er lettet over, at du har fået fred'Nu taler Matthew Perrys eks: 'Jeg er lettet over, at du har fået fred'

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

BTDK: Beckham alene til Ballon d'Or: Tidligere elskerinde taler ud igenBeckham alene til Ballon d'Or: Tidligere elskerinde taler ud igen

Kilde: btdk | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Tidligere assistent taler ud: 'Jeg elsker dig, Matty'Læs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

BORSENDK: Karen Frøsig taler hverken med pressen eller medarbejderne om sit stopKaren Frøsig taler hverken med pressen eller medarbejderne om sit stop

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Karen Frøsig taler hverken med pressen eller medarbejderne om sit stopKaren Frøsig taler hverken med pressen eller medarbejderne om sit stop

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕