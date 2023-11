Taler ud om FCK-fyring: Fik det at vide 20 minutter før

Siden da har den nyudnævnte Augsburg-træner ikke talt om FCK-bruddet, men i et interview med Viaplay fortæller han nu lidt. - Ja, svarede han, da han blev spurgt.Det kan man ikke sidde her og fortælle, hvad man kan mærke. Man skal først prøve at være fyret, og det har jeg heldigvis ikke prøvet ret mange gange.

- Så fornemmer man godt, at der er noget undervejs, når dem, der burde være der for en, måske ikke helt er der helt så meget mere. - Det er de her små ting, hvor man bagefter tænker, at nu kan jeg lægge to og to sammen og sige, nu giver det mening. Men det er sådan, det er, fortæller han til Onside. Thorup fortæller også, at han fik beskeden om fyringen 20 minutter før, resten af Fodbolddanmark fik det at vide.Jacob Neestrup blev ansat umiddelbart efter fyringen af Thorup.

Dengang fortalte Neestrup, at han havde prøvet at ringe til Thorup, som ikke tog telefonen eller ringede tilbage. Thorup understreger nu, at der ikke var nogen 'bad feelings' i forhold til Neestrup, men at han ganske enkelt var for ramt til at tale med andre. headtopics.com

- Jeg havde bare brug for at være mig selv. Jeg tror, jeg havde brug for at trække stikket og lige komme væk fra alt og alle, siger Thorup til Viaplay. - Mig bekendt snakkede jeg ikke med nogen som helst fra pressen i over et år, men selvfølgelig har jeg efterfølgende skrevet med Neestrup og ønsket ham alt muligt held og lykke og tillykke med de respektive sejre.

- Men på daværende tidspunkt havde jeg brug for at trække stikket og snakkede ikke med ret mange mennesker, fortæller Thorup.

