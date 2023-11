Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard forudsiger fremtidige rivaliseringer i andre løb end Tour de France

Tadej Pogacar spår, at han og Jonas Vingegaard i fremtiden vil krydse klinger i andre løb end Tour de France. Rivaliseringen mellem Tadej Pogacar (UAE) og Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) vil kun vokse i de kommende år og blive noget, der skal skrives om i historiebøgerne. Det mener Pogacar, der lørdag udtaler sig om de barske Tour-dueller med danske Vingegaard forud for et cykelløb i Japan.

»Vores rivalisering foregår næsten kun i Tour de France, men jeg tror, at vi i fremtiden også vil mødes i andre løb, og at rivaliseringen vil være noget, der skal skrives om i historiebøgerne,« siger sloveneren ifølge AFP.De to ryttere har hver vundet Tour de France to gange. Pogacar vandt i 2020 og 2021, mens Vingegaard har vippet ham af tronen i 2022 og 2023.»Vi vil også levere et godt show de næste par år,« siger Pogacar. Selv om han tabte slaget til Vingegaard i dette års Tour de France, så beskriver han 2023 som en af sine bedste sæsoner. Sloveneren vandt for en måned siden Lombardiet Rundt for tredje år i træk.Året har desuden budt på sejre i Paris-Nice, Flandern Rundt, Flèche Wallone og Amstel Gold Race. Tadej Pogacar har ligesom Jonas Vingegaard udtalt sig forventningsfuldt om Touren i 2024, da ruten for nylig blev præsenteret. De sidste etaper vil foregå omkring slovenerens hjem i Monaco. »Jeg har stor tiltro til mig selv hvert år, men der er mange ting, der kan gå galt - eller god

:

DRNYHEDER: Pogacar udfordrer Vingegaard: 'Jeg kunne også godt se ham vinde klassikere'Tadej Pogacar ser et uudnyttet potentiale i Jonas Vingegaard og opfordrer ham til at satse på mere end bare Tour de France.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

DAGENSDK: Få danskere kender sandheden: Her er Jonas Vingegaards nye hemmelige våbenJonas Vingegaard og det hollandske mandskab tager andre metoder i brug.

Kilde: DagensDk | Læs mere »

EKSTRABLADET: Vingegaard-holdkammerat fældet: B-prøven er også positivLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere »

BTDK: Line Hoffmeyer i afmagt forud for nyt indgreb i hjertet: 'Jeg gider ikke være syg'Line Hoffmeyer i afmagt forud for nyt indgreb i hjertet: 'Jeg gider ikke være syg'

Kilde: btdk | Læs mere »

DRNYHEDER: Dansk mand internationalt efterlyst: Forsvandt forud for fodboldkamp i Barcelona | NyhederEn 29-årig dansk mand fra Lolland er blevet internationalt efterlyst, efter han er forsvundet i Barcelona.

Kilde: DRNyheder | Læs mere »

VİDENSKAB.DK: Hvorfor fryser nogle mennesker mere end andre?Kvinder fryser ofte mere end mænd, og følelsen af at fryse umådeholdent meget kan være arvelig, et sygdomstegn - eller ren og skær indbilding. De fleste af os har vænnet os til aldrig rigtig at fryse - men det er faktisk helt forkert, lyder det fra tre forskere.

Kilde: Videnskab.dk | Læs mere »