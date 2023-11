Tæsket og tvunget til at bo i køkkenet: 37-årig tiltalt for grov mishandling og total kontrol af hustru

Hvordan han forholder sig til anklagerne, er uvist. Hans forsvarer er nemlig ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.Volden mod kvinden skal være startet i 2010, da hun blev familiesammenført med sin mand. Og så skal den være fortsat de næste 12 år.

Igennem mere end et årti skal den 37-årige have slået, sparket og spyttet på sin hustru. Nogle gange ugentligt. Andre gange dagligt.Dengang var kvinden gravid. To til tre måneder henne, da manden angiveligt stak hende flere lussinger, slog hende i maven med en knytnæve og bankede hende gul og blå på ryggen.

Med årene er volden eskaleret. I hvert fald skal kvinden fra december 2020 og frem til sommeren 2022 på daglig basis være blevet banket. Stukket lussinger, revet i håret, skubbet og spyttet på. På et tidspunkt skal manden også have slået hende, mens hun sov. Og da hun vågnede, skal han have spyttet på hende og sparket hende i panden.Beskrivelserne af den fysiske mishandling står ikke alene i det detaljerede anklageskrift. Også psykisk skal kvinden være blevet mishandlet.

Med skældsord, tilsvininger af hendes udseende og social kontrol skal manden igennem årene have nedværdiget, krænket og forulempet sin hustru, lyder det. Han forbød hende angiveligt at få NemID, bankkort og adgang til penge samt at gå i skole. Kun med undtagelse af den tvungne sprogskole.Samtidig skal han have påbudt hende at servicere hele familien – inklusive forældre, svigerforældre og svogers familie.

