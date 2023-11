Tårn i italiensk turistby tilter faretruende - borgmester vil forhinde kollaps

De kommende år vil pladsen omkring Garisenda-tårnet således blive afspærret på linje med flere gader omkring tårnet i bymidten.Artiklen fortsætter efter annoncen

Borgmesteren understreger, at der ikke er tale om et akut indgreb men om en godt timet restaurering, der skal redde tårnet før, at hældningen bliver faretruende stor. Alle tårne og skyskrabere bevæger sig lidt over tid, og at Garisenda-tårnet har været skævt i flere århundreder. Men nu, hvor det tilter 0,1 grad mere end det skæve tårn i Pisa, er det tid til at gribe ind, siger han.

