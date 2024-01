Tæger er afhængige af tarmbakterier fra forældrene

En særlig tæge-art ser og lugter sig frem til bakterier fra forældrene, som den ikke kan overleve uden, viser et nyt studie. Der er god grund til, at randtægen Anasa tristis her ser så stolt ud, for selv dens lort har livsvigtig betydning (for dens unger). (Foto: Creative Commons)Mennesket er ikke den eneste art, der er totalt afhængig af tarmbakterier for at kunne overleve. Det samme gælder mange andre dyr, såsom visse insekter.

udgivet i Current Biology har amerikanske forskere fundet ud af, at en særlig randtæge (Coreidae) optager bakterierne ved at spise sine forældres afføring. suger saft fra blade og frugter. I USA er den en stor plage for landbruget, fordi den ødelægger afgrøderne. Forskerne håber, at studiet kan hjælpe med effektiv bekæmpelse. Men resultaterne bidrager også til vores viden om mikrobers betydning for større arte





