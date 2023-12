Sygeplejersker på Regionshospital Nordjylland modtager modstridende besked om arbejdstid

Det er ikke mere end en uge side, at regeringen forhandlede en trepartsaftale på plads, der blandt andet skal få sygeplejersker på landets hospitaler til atMen på Regionshospital Nordjylland i Hjørring har sygeplejersker på akutoperationsafdelingen for mave- og tarmkirurgi fået en mail, hvor de blandt andet bliver spurgt, om de har planer om at gå ned i tid eller forventer at gå på pension i 2024.- Vi kan jo ikke se, at det hænger sammen med det, regeringen lige har meldt ud.

At de gerne vil have alle sygeplejersker op på fuld tid, siger hun. Derfor er hun forvirret over, at hun og kollegerne har fået en mail, hvor de bliver bedt om det modsatte. - Jeg tror ikke regeringen ved, hvad der foregår ude i regionerne, for vi har jo hørt hele tiden, at sygeplejersker, skal gå op i ti





