Sygehus tester svært overvægtige for følgesygdomme: Nu bliver Martin behandlet for søvnapnø

35-årige Martin Blom Jensen fik gennem initiativet konstateret søvnapnø og kom i behandling. I dag føler han sig mere veloplagt i sin dagligdag. (Foto: © PRIVATFOTO, DR)

Jeg var træt hele tiden. Jeg troede bare det var noget psykisk, men fandt så ud af, at det faktisk skyldtes en sygdom.600 har taget imod tilbuddet og er blevet undersøgt for blandt andet diabetes, søvnapnø og fedtlever, som kan udvikle sig til skrumpelever, på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. 55 procent viste sig at have en af de tre ovennævnte sygdomme.

Martin Blom Jensen fik efterfølgende både konstateret fedtlever og søvnapnø, og især sidstnævnte påvirkede hans hverdag, selvom han ikke var klar over, at han havde sygdommen. Det sundheds- og samfundsøkonomiske perspektiv er, at det måske bliver billigere at behandle patienterne, fordi sygdommene opdages tidligt og har udviklet sig mindre.Derfor har det haft stor betydning, at lægerne opdagede sygdommen tidligt, så han kunne komme i behandling. headtopics.com

- Vi finder sygdommene på et tidligere tidspunkt, og det giver et bedre forløb for patienterne. Vi ved fra både søvnapnø og diabetes, at jo tidligere man diagnosticerer det, des mindre er risikoen for følgevirkninger, siger han.

Ifølge Sundhedsstyrelsen har personer med svær overvægt flere sygedage og er i forhøjet risiko for at blive indlagt og for tidlig død.

Leg gik galt: Skoleelev kommet lettere til skade efter halsgrebHerefter blev den pågældende dreng sammen med sine forældre kørt i ambulance til sygehus. Læs mere ⮕

Esbjerg slår Odense i intens og nervepirrende tovtrækningEfter en intens omgang trak Team Esbjerg sig sejrrigt ud af opgøret mod Odense Håndbold. Læs mere ⮕

Erfarne kirurger sagde op i protest efter kræftskandale – nu har de fået nyt jobBegge kirurger skal fremover arbejde på Vejle Sygehus. Læs mere ⮕

Analyse: Privat-Martin har saboteret ATP-Martins måske vigtigste opgaveAnalyse: Privat-Martin har saboteret ATP-Martins måske vigtigste opgave Læs mere ⮕

Analyse: Privat-Martin har saboteret ATP-Martins måske vigtigste opgaveAnalyse: Privat-Martin har saboteret ATP-Martins måske vigtigste opgave Læs mere ⮕

Analyse: Privat-Martin har saboteret ATP-Martins måske vigtigste opgaveAnalyse: Privat-Martin har saboteret ATP-Martins måske vigtigste opgave Læs mere ⮕