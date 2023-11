Sydøstjyllands Politi nedlægger specialpatrulje efter 'alvorlig kritik' | Nyheder

Det sker, efter Politiken har undersøgt borgernes oplevelse af politiets adfærd i Vejle, hvor flere fortæller om umotiveret vold begået af fire civile betjente.Det oplyser senioranklager ved Sydøstjyllands Politi Anders Koukoumis til Ritzau.

- Vi ville have, at folk skulle føle præcis det samme, som de værker de kiggede på, siger Edgar Mestre, der er guide på museet, og som i dagens anledning også havde undladt at tage tøj på.En 24-årig mand er sigtet for manddrab efter et voldeligt sammenstød med den 56-årige lørdag aften. De to kendte ikke hinanden i forvejen, mener politiet.

Han anmoder igen på det kraftigste om, at bombardementerne stopper, så nødhjælp kan komme ind i Gazastriben og Hamas' gidsler kan blive løsladt.Fire minearbejdere er stadig savnet. Men redningsmandskab har advaret om, at der kun er "meget lille" chance for at finde dem i live. headtopics.com

Storebæltsbroen forbyder kørsel med vindfølsomme køretøjer, når det blæser mere end 15 meter i sekundet, oplyser selskabet.Den amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede livet efter en voldsom kollision på isen i kampen mellem Sheffield Steelers og Nottingham Panthers i den engelske liga.

- Vi er i en situation i øjeblikket, hvor vi skal rekruttere rigtig mange til politiets uddannelser. Vi skal øge politistyrken med 150 om året. Det er svært, fordi ungdomsårgangene bliver mindre og mulighederne større, så det er også, fordi vi gerne øge vores rekrutteringsmuligheder, siger han.Badmintondoublen Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen spiller søndag finale ved French Open. Det er parrets sjette finale siden juli. headtopics.com

Politiet lukker i: Efterforsker 'mistænkeligt forhold'Det er ikke meget, Sydøstjyllands Politi ønsker at sige om den sag, der lørdag aften førte til, at et større område blev afspærret i det centrale Kolding. Læs mere ⮕

Amerikansk ishockeyspiller er død efter et voldsomt sammenstød på isen | NyhederDen amerikanske ishockeyspiller Adam Johnson mistede livet efter en voldsom kollision på isen i kampen mellem Sheffield Steelers og Nottingham Panthers i den engelske liga. Læs mere ⮕

15-årig dreng er slemt tilskadekommen men stabil efter knivstik | NyhederEn 15-årig dreng er lørdag aften blevet knivstukket i Indre By i København og er nu på hospitalet. Læs mere ⮕

24-årig mand varetægtsfængslet i fire uger efter drab i Kolding | NyhederDen 24-årige mand, der er sigtet for manddrab i Kolding i aftes, er blevet varetægtsfængslet i fire uger. Læs mere ⮕

Mand er død efter at være blevet skudt af politiet i Holstebro | NyhederEn mand, som her til eftermiddag blev ramt af skud fra politiet på gaden i det centrale Holstebro, er afgået ved døden. Læs mere ⮕

Sydafrika vinder VM-finalen i rugby efter tæt afslutning mod New Zealand | NyhederSydafrika kan på ny kalde sig verdens bedste rugbynation. Læs mere ⮕