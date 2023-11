Svigtet på plejehjemmet: - Jeg måtte skrige på hjælp

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Hendes mor bor på plejehjem. Hun hedder Else Nielsen, er 82 år gammel og er tidligere defektrice. Hun er nedslidt, har en dårlig arm, knogleskørhed, et dårligt ben, og er stiv i den nederste del af ryggen.

Søndag 15. oktober fandt Lotte Eriksen sin mor alene liggende ind over en stol, da hun skulle besøge hende på plejehjemmet midt på dagen. Moren havde hjælpeløst ligget der så længe, at hun var blevet så underafkølet, at Lotte Eriksen måtte tilkalde vagtlægen. headtopics.com

- Jeg måtte stå ved siden af manden og skrige på hjælp indtil nogle flinke mennesker fra aktivitetscentret ovenpå kom og hjalp, fortæller hun.Carsten Møller Beck har som Ældre- og Sundhedschef i Aalborg Kommune ansvaret for kommunens plejehjem. Han fortæller, at der på den pågældende dag var seks medarbejdere på arbejde, hvilket ifølge ham er nok.

I starten troede Lotte Eriksen og hendes to brødre , at deres mor var blevet senil, da hun først begyndte at klage over plejehjemmet. Men i mange af de tilfælde hun har beskrevet, har hun ifølge Lotte Eriksen haft ret. Hun mener ikke, dagens Danmark er de ældre værdigt, hvis det er denne behandling de får. headtopics.com

