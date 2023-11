Sverige balancerer på kanten af recession

Sverige bpn ser ud til at have være uforandret i tredje kvartal sammenlignet med andet kvartal. (Arkivfoto). Foto: Tom Little/ReutersI tredje kvartal var bnp således 'nærmest uforandret' sammenlignet med kvartalet inden, viser den såkaldte bnp-indikator fra den svenske statistikmyndighed, SCB, mandag.SCB melder også, at Sveriges bnp i september faldt med 0,5 procent sammenlignet med måneden inden korrigeret for sæsonudsving.

- Rentestigningerne skyldes, at Sveriges Riksbank har bekæmpet den høje inflation ved at hæve renten otte gange siden foråret af 2022.En teknisk recession defineres som to kvartaler i træk med negativ bnp-udvikling.Dårligt nyt i Sverige er i dette tilfælde også dårligt nyt i Danmark, vurderer Allan Sørensen, cheføkonom hos Dansk Industri.

- Den svage svenske krone og manglen på vækst i Sverige har også ramt dansk eksport. Vores eksport til Sverige er knap fem procent lavere end for et år siden. Det er især vareeksporten der er faldet over det seneste år, skriver Allan Sørensen i en kommentar.Senere mandag kommer det tyske statistikkontors flashestimat for bnp'et, der ligesom indikatoren er et foreløbigt bud. headtopics.com

De fleste analytikere venter ifølge det tyske nyhedsbureau dpa et kvartalsvist bnp-fald hos Danmarks store nabo mod syd. Bnp, bruttonationalprodukt, er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

