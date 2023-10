Svensk sæd-skandale: Kjærsti havde en anden far

Det svenske medie SVT har lavet en omfattende undersøgelse af sædskandalen, som bliver sendt på den svenske kanal 25. oktober. Arkivfoto: Jakob Jørgensen

52-årige norske Kjærsti Moen fik et opkald fra en journalist, der ændrede hendes liv.

Den undersøgende journalist fra det svenske medie SVT kunne nemlig fortælle, at hendes far er svensk, og at hun desuden er indblandet i en svensk sædskandale. Unge, svenske værnepligtige blev i 60'erne og 70'erne lokket til at donere sæd til forskning, men de fik ikke fortalt, at det også skulle bruges til insemination.I en alder af 52 år fik Kjærsti Moen derfor beskeden fra en journalist om, at hendes biologiske far ikke var den samme person som ham, hun havde kaldt far hele sit liv.

- Mine forældre havde fået besked på aldrig at fortælle om det, og det gjorde de heller ikke. Far døde for ti år siden, og jeg synes, det er godt, at det først kom frem, efter han døde, siger Kjærsti Moen til VG.Hun fortæller til avisen, at hun ikke kunne have ønsket sig en bedre far end ham, hun voksede op med, men at det var et chok at få beskeden om, at hun er halvt svensk. headtopics.com

