Svensk landsholdsduo fanget i snekaos

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Snefri var drømmescenariet, da der ventede en matematik-time i første time tilbage i folkeskolen eller gymnasiet.Men for meget sne, er også for meget sne.

Og der er ikke så meget langrend at dyrke for den svenske langrendsduo bestående af Frida Karlsson og Moa Ilar, når bjergpassene risikerer at blive lukket på grund af den forøgede mængde sne, der forventes i Alperne omkring bjergbyen Livigno.

Moa Ilars smuttur til Livigno kan vise sig at blive noget forlænget, såfremt det kraftige snefald påvirker bjergpassenes tilstand. Foto: Christine Olsson/Ritzau Scanpix De to langrebsløbere tog turen til den italienske bjergby for knap en uge siden for at højdetræne, samtidig med det norske langrendslandshold.

Nordmændene har dog modsat sine svensker modparter valgt at tage langrendsski- og stavene på nakken for at nå ud af dalen i tide. Der ventes nemlig at falde en halv meter sne på ganske kort tid. - Vi kommer til at køre over flere bjergpas, og de bliver snart lukket. Vi har mange passagerer, en masse bagage og trailere. Derfor tager vi ingen chancer, udtalte den norske landsholdstræner Stig Rune Kveen ifølgeSvenske Karlsson og Illar, der har en træner og den svenske pressechef, Astri Lindbäck, med til Livigno, har dog ikke ingen planer om at aflyse træningslejren før tid. Den bliver efter planen gennemført og står til afslutte 7. november.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EKSTRABLADET: (LÆS)Voldsom video: 'X Factor'-stjerne i vildt overfaldLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕

TV2NORD: Unge ned til 15 år drikker sig fulde i Gaden: Nu tager dørmænd hårde midler i brugKlik og læs mere

Kilde: TV2Nord | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Kort proces: Chauffør af udrykningskøretøj meldte sig selvLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: Udrykningskøretøj kørte fra trafikuheld: Chauffør har meldt sig selvLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

TVMIDTVEST: DM-vinder rapper: Træsko, kirkeskat og Midt- og VestjyllandLæs mere her

Kilde: tvmidtvest | Læs mere ⮕

EKSTRABLADET: Dramatisk 'Robinson'-exit: Kollapsede flere gangeLæs mere her

Kilde: EkstraBladet | Læs mere ⮕