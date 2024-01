Svensk astronaut sendt op til danske Andreas Mogensen på rumstationen

Den danske astronaut Andreas Mogensen får selskab af den svenske astronaut Marcus Wandt på Den Internationale Rumstation (ISS). Wandt er blevet sendt afsted mod rumstationen som en del af Axiom-missionen. Besætningen på ISS, der også inkluderer astronauter fra Italien, Spanien og Tyrkiet, vil være på rumstationen i 14 dage og udføre mere end 30 videnskabelige eksperimenter om astronauters helbred under rumrejser.





