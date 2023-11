Superstjerne på rekordtid: - Hun er min klippe

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Når det regner på præsten, drypper det som bekendt på degnen, og berømmelsen nyder Oliver Sonnes kæreste, Isabella Taulund, også godt af.- Hun prøver at snige sig med ind på nogle opslag, så hun kan få lidt følgere sin vej, griner den nyslåede peruvianske landsholdsspiller.Sonne erkender, at det kan være svært at finde hoved og hale i tilværelsen lige i øjeblikket.

- Det var nok også derfor, jeg valgte hende i sin tid. Hun er god til at rive mig ned igen, siger Silkerborg-backen.

