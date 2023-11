Superstjerne i stor infight med publikum

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip.

Efter at have tabt første sæt, formåede russeren at blive en upopulær herre i Accor Arena i andet, da publikum begyndte at buhe af den tredjeseedede russer.

Daniil Medvedev gjorde sig upopulær i Paris, efter han kylede en ketcher i jorden og forsøgte at tie publikums buhråb. Foto: Stephanie Lecocq/Ritzau ScanpixMedvedev havde netop tyret sin ketcher ned i jorden, da han havde forspildt chancen for at vinde andet sæt. Og det gad de parisiske tilskuere slet ikke se på.Daniil Medvedev prøvede at få dommeren til at få publikum til at lukke i, men det tog sin tid.

- Men når jeg skal til at serve, og publikum klapper, imens jeg prøver på at serve. Så server jeg bare.Medvedev valgte så at sætte sig på sin bænk, for så at stille et ultimatum til dommer Renaud Lichtenstein: 'Jeg spiller kun, hvis publikum lukker i'.

