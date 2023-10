Superstjerne chokerer: Stopper som 23-årig

På Ekstra Bladet lægger vi stor vægt på at have en tæt dialog med jer læsere. Jeres input er guld værd, og mange historier ville ikke kunne lade sig gøre uden jeres tip. Men selv om vi også har tradition for at turde, når andre tier, værner vi om en sober og konstruktiv tone.

Du må mene, hvad du vil, men vi accepterer ikke henvendelser, der er chikanerende, hadefulde eller krænkende overfor vores medarbejdere. Sådanne henvendelser vil blive blokeret og registreret af Ekstra Bladet og evt. politianmeldt.Blot 23-årige Lucas Braathen har nemlig valgt at indstille sin karriere som følge af store uoverensstemmelser med det norske skiforbund.- Jeg er færdig.

- Jeg lever efter mottoet, at man skal gøre det, som gør en glad til enhver tid, og det system, vi har i dag, er imod loven, synes jeg, så det fungerer ikke længere.Den norsk-brasilianske alpin-stjerne kom i unåde hos skiforbundet, efter han medvirkede i en reklame for tøjfirmaet J.Lindeberg. headtopics.com

Det måtte han dog ikke, fordi skiforbundet har en samarbejde med Helly Hansen, hvilket betyder, at atleterne kun må lave reklame for dem.Han valgte dog ikke at undskylde til forbundet.

