Supermodel indrømmer bedrag: 'Jeg er endelig klar til at afsløre den hemmelighed, jeg har båret på i årevis'

Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau ScanpixSupermodellen Joy Corrigan har løjet om sin alder for venner og kollegaer, siden hendes karriere startede.

Hun har gennem flere år fortalt verden, at hun er født i 1995 og er 28 år gammel. Hun fortalte det endda i sommeren i år. Men nu kryber hun til korset. For hun er faktisk 35 år.Hun har løjet sig syv år yngre, fordi hun var bange for, hvordan industrien ville tage imod hende, hvis de kendte sandheden.

»Jeg er endelig klar til at afsløre den hemmelighed, jeg har båret på i årevis. Jeg er 35 år ung. I årevis skammede jeg mig over min alder,« indleder supermodellen opslaget. Hun forklarer i opslaget, at agenter og folk i branchen har bedt hende om at lyve. For så ville hun have bedre chancer for at blive booket til modeljobs.Et opslag delt af Joy Corrigan (@joycorrigan) headtopics.com

»Jeg var nødt til at være en anden for at kunne arbejde. Jeg blev tvunget til at sløve min viden, erfaring og mit lys for at passe ind i denne rolle,« skriver hun og tilføjer: »I dag som 35-årig, har jeg aldrig følt mig bedre, yngre eller mere levende. Her er min sandhed. Mit liv er først lige begyndt.«Tidligere på året delte hun topløse billeder for at vise arrene, efter hendes brystrimplantater blev fjernet.

Hun har også tidligere på året fortalt, at hun er stoppet med at drikke alkohol, ryge marihuana og begyndt at gå til terapi. Joy Corrigan har arbejdet sammen med Playboy, Sports Illustrated og Victoria's Secret. Og hun er altså født i 1988 og er 35 år gammel. headtopics.com

