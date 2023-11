Superkondensator af kokosnødder lagrer strøm til små sensorer

En af de største barrierer for at digitalisere fysiske systemer er manglen af alternative og mere bæredygtige energikilder end elektrokemiske engangsbatterier.Tegn et gratis prøveabonnement og få adgang til alt PLUS-indhold på Ing.dk, Version2 og Radar, helt uden binding eller betalingsoplysninger..

Du kan til enhver tid indstille dine kontaktpræferencer, under menupunktet ‘Tilladelser & Services’ på din ING/Profil.Da du er ved at tilmelde dig en gratis prøve beder vi dig hjælpe os med at gøre vores indhold mere relevant for dig, ved at vælge et eller flere emner der interesserer dig.Som medlem af IDA har du gratis adgang til PLUS-indhold, som en del af dit medlemskab. Fortsæt med MitIDA for at aktivere din adgang til indholdet.

Bliv underviser i tekniske installationer og digitalisering, og vær med til at skabe fremtiden inden for bæredygtigt byggeri (Kbh eller Hillerød)Tender Manager – Foundations – Offshore Wind Industry Professionel vandspecialist til ansættelse i regionalt vandteam i Europa med base på den danske ambassade i WarszawaAssociate Professor or DTU Tenure Track Assistant Professor in Water Systems ResearchErfaren konstruktionsingeniør søges til Secondary Structures team

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.