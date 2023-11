Succesrig herredouble tager kort puster fra badminton

Efter to titler og en semifinaleplads på tre uger har herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup Rasmussen valgt at melde fra til denne uges badmintonturnering i Tyskland.

Anders Skaarup forklarer afbuddet med, at duoen har vurderet, hvad der vil være bedst for dem på nuværende tidspunkt og fremadrettet. - Det ville være fjerde uge i streg med en turnering, og vi har også familie derhjemme og turneringer senere på året at tænke på, siger Anders Skaarup til TV 2 Sport.

Herredoublen vandt søndag Super 750-turneringen French Open, og det var den femte turneringssejr i denne sæson.- Samtidig er det på Super 300-niveau og en mindre turnering. Der er nærmest ingenting at hente for os dernede med vores seneste resultater, og vi ville nærmest skulle vinde for at få noget med hjem.Landstræner Kenneth Jonassen roser den danske duo og forsøger at forklare den seneste tids imponerende resultater. headtopics.com

- Det kører bare hak i hak, og jeg tror ikke, at de har tilladt sig at geare ned. Jeg ved, at de var ekstremt motiverede for at tage ned og gøre en indsats, siger Kenneth Jonassen.Vi har opdateret vore vilkår og betingelser for din profil på Nordjyske.dk.

