Studie: Vilde chimpanser går også i overgangsalderen

I et nyt studie i Science konkluderer en gruppe amerikanske og tyske forskere, at det ikke kun er mennesker og tandhvaler, der går i overgangsalderen.

I forbindelse med et langtidsstudie af vilde chimpanser i Uganda fandt forskerne ud af, at menopausen også indtraf hos de hunchimpanser, der blev over 50 år gamle. Hvad der stod ud som en forskel mellem os og chimpanserne, var dog, at hvor en bestemt hypotese ansiger, at kvinder går i overgangsalderen for i stedet at kunne hjælpe til med børnebørnene, kan dette ikke være tilfældet for chimpanserne.Her flytter datteren som regel væk fra moderen, og heller ikke, når det kommer til sønnerne, ser det ud til, at chimpanserne træder til som bedstemor.

Spørgsmålet er så, om overgangsalderen hos chimpanserne blot er nået at blive observeret, fordi området er så fredeligt, at disse aber lever længere og dermed når at opleve, at menopausen indtræffer, eller om der har været tale om en genmutation i bestemte arter, som herefter er nedarvet til mennesket. headtopics.com

Der er således stadigvæk flere åbne spørgsmål, som vil kræve flere studier, men forskerne understreger, at dette kan være et vigtigt skridt til at forstå, hvorfor overgangsalderen overhovedet findes.

