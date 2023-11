Struer Kommune ligger i bunden af ny idrætsanalyse: - Det er noget af en overraskelse

Derfor undrer han sig over, at Struer Kommune klarer sig så dårligt i Idrættens Analysecenters nye undersøgelse.- For nuværende synes jeg egentlig, at udvalget af idrætsfaciliteter er dækkende, men jeg har da ambitioner om, at vi skal kunne tilbyde noget mere og en større diversitet i det, vi tilbyder, siger han.

I analysen fremgår det, at Struer er den kommune i Midt- og Vestjylland, der har færrest idrætsfaciliteter per borgere, og ud af landets i alt 98 kommuner indtager Struer en 66. plads.Hvis man spørger Morten Graversen, er problemet ikke for få idrætsfaciliteter i kommunen. Det er derimod at få borgerne til at benytte tilbuddene.

- Vi har desværre set en nedgang i antal brugere af vores aktiviteter. Så vi skal blive bedre til at bruge dem og til at tænke kreativt, siger han. Selvom Morten Graversen ikke helt kan nikke genkendende til det billede, undersøgelsen tegner, så efterlader den alligevel et indtryk.

- Som sportsmands tænker jeg da, at jeg hellere vil ligge højere på sådan en liste. Så jeg ser det som noget, vi skal gøre bedre, siger han. Niels Anton Toftgård, der står bag undersøgelsen, understreger også, at analysen ikke siger noget om behovet for idrætsfaciliteter i kommunen.

- Analysen siger ikke, om der er nok eller for lidt idrætsfaciliteter i kommunen. Det fortæller kun om relationen mellem kommunerne, siger Niels Anton Toftgård, der analytiker ved Idrættens Analysecenter.

