Strejker og demonstrationer truer Black Friday: Medarbejdere i 30 lande kræver højere løn

Internetgiganten Amazon risikerer at blive ramt af strejker på Black Friday. (Arkivfoto)Black Friday er normalt en stor dag for butikker, forretninger og ikke mindst virksomheder med onlinehandel.

I år risikerer den absolut største spiller på markedet imidlertid at blive ramt af både demonstrationer og strejker 24. november.Under slagordet 'Make Amazon Pay' (Få Amazon til at betale, red.) kæmper medarbejderne for højere løn.I denne uge offentliggjorde Amazon, at virksomhedens overskud næsten er tredoblet, og at omsætningen i det seneste regnskab var på 143 milliarder dollar (1.010 milliarder kroner).