Straffesager mod Claus Hjort og Lars Findsen droppet

”Skalaen, alvorligheden og gentagelserne af internationale forbrydelser rettet mod journalister – især i Gaza – kalder på en prioriteret efterforskning af krigsforbryderdomstolens anklager,” udtaler RSF-generalsekretær Christophe Deloire.Ifølge chefredaktøren blev e-avisen i gennemsnit kun læst af omkring 100 personer dagligt.

Men PET er nødt til at interesse sig for sager, hvor hemmelige oplysninger bliver delt med journalister.Anledningen er en aktuel dokumentar fra DR, hvor en sigtet PET-mand fortæller, at han fik at vide, at det ville hjælpe hans sag, hvis han fortalte omI pressemeddelelsen fra PET fremgår det, at medarbejdere i PET har en vidtrækkende tavshedspligt, hvilket betyder, at de ikke kan dele klassificerede eller følsomme oplysninger uden for organisationen.

Blandt de indstillede er Lars Nørgaard Pedersen, Jens Anton Bjørnager og Jens Beck Nielsen, Berlingske, for deres afdækning af anklager mod forhenværende FE-chef Lars Findsen og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen i den såkaldte FE-sag.

Det drejer sig om Nazmi Al-Nadim, der arbejdede for Palestine TV og journalisten Yasser Abu Namous, der arbejdede for medieorganisationen Al-Sahel. De to medier beskæftiger sig begge med velfærdsdanmark. Hvor Socialmonitor fokuserer på forholdene for børn og voksne i udsatte positioner samt mennesker med handicap, skriver Seniormonitor om rammer og vilkår for ældre og seniorer.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DRNYHEDER: Straffesager mod Claus Hjort Frederiksen, Lars Findsen og tidligere PET-ansat droppesClaus Hjort Frederiksen har været tiltalt for at røbe statshemmeligheder.

Kilde: DRNyheder | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕

BORSENDK: Sager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppesSager mod Lars Findsen og Claus Hjort droppes

Kilde: borsendk | Læs mere ⮕