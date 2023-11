Strålende afslutning skyder Thorbjørn Olesen ind i top-10

Der var ikke udsigt til en topplacering for golfspilleren Thorbjørn Olesen, før han søndag tog hul på sidste runde af DP World Tour-turneringen Qatar Masters.

Men det blev der lavet om på i løbet af de 18 huller, som danskeren klarede i blot 66 slag på vejen til sin delte niendeplads. Det svarede til seks slag under par. En score, som blot tre andre spillere matchede på dagen, og ingen formåede at overgå.

33-årige Olesen har været en anelse svingende i løbet af turneringen, men lagde godt fra land søndag med to hurtige birdies. De efterfølgende 13 huller var en mere blandet pose bolsjer med tre birdies og to bogeys, før han sluttede stærkt af. headtopics.com

Olesen diskede op med en eagle på hul 16, før en birdie på sidste hul sendte ham det sidste stykke nær toppen. Så var det ellers bare om at håbe, at konkurrenterne ikke havde samme dagsform. Og heldigvis for nordsjællænderen var det langt de færreste, som kunne prale af det.Jeff Winther havde som sidste dansker klaret cuttet til weekendens runder, men var ikke i nærheden af de sjove placeringer i Doha.

